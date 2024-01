Jojo Todynho surpreende e não vai comemorar aniversário de 27 anos

Jojo Todynho surpreendeu seus fãs e seguidores nesta segunda-feira(29). A funkeira usou as suas redes sociais para revelar ao seu público, uma decisão bastante inusitada, em relação ao seu aniversário de 27 anos de idade.

No Instagram, Jojo surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, fazendo um passeio e explicou o motivo de não celebrar a data especial.

"Faltando 12 dias para completar 27 anos, esse é o primeiro ano que eu não irei fazer nada…Esse ano de 2024, orei muito para que ele chegasse, por seria um ano de renovação na minha vida, ano de separar o joio do trigo, buscar conhecimento, crescimento, sabedoria, maturidade, mansidão e tudo que puder acrescentar de bom na minha vida", disse ela.

"Cheguei na fase do autocuidado e para vivê-la é preciso me abster de muitas coisas, o futuro me reserva o melhor, mas preciso construir esse percurso agora. Peça direcionamento a Deus, erga a cabeça e tenha certeza que você está no caminho certo!", explicou.

Reprodução/Instagram