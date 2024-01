Folia tem Saltimbancos para crianças no Suvaquinho da Asa

Temas sociais costumam encontrar eco nos carnavais e com a folia das crianças não é diferente. A diretora Tereza Padilha bolou um espetáculo que reflete sobre o etarismo ao mesmo tempo em que coloca a criançada para pular e jogar confete. Os Saltimbancos Músicos de Brémen ocupam o gramado do Eixo Ibero-americano de Cultura, no sábado, durante o Suvaquinho da Asa. Criado por Tereza e encenado pela Cia Teatral Mapati, o espetáculo quer mostrar às crianças que não existe idade certa para curtir a folia.

Na história idealizada pela diretora, quatro velhos animais se revoltam após serem descartados por seus tutores e formam um bloco de carnaval. "Os antigos donos resolvem demiti-los e mandar embora porque não servem mais", explica Tereza. O Burrinho não dá mais conta de carregar coisas pesadas, a Galinha já não põe ovos e o Cachorro perdeu o latido potente. A pobre Gatinha adora a rua e não serve mais à tutora chique da alta sociedade.

Diante da quase tragédia, os animais causam uma reviravolta ao invadirem as ruas com fanfarra e muita folia. O bloco dos Saltimbancos enfrenta até mesmo os donos de escola, que tentam desmobilizar o grupo com a justificativa de que a Lei do Silêncio não permite barulho algum em qualquer hora do dia. No entanto, os animais sabem muito bem que a lei vale apenas para o período noturno e o bloco segue contente a arrastar a criançada foliã.

A necessidade de respeito às pessoas mais velhas foi a motivação de Tereza Padilha para criar o espetáculo. "Queremos dizer às crianças que nem sempre a gente pode descartar as pessoas mais velhas, então a gente fala sobre etarismo e explica que eles são velhos, mas estão ali, animando o público", conta a diretora, que tem 68 anos e vai estar em cena durante o espetáculo. "Falamos muito dessa questão da pessoa com mais idade sobre a qual se diz que não presta para nada. A gente presta e estamos em todos os lugares."

Além da apresentação de sábado no Suvaquinho da Asa, Os Saltimbancos Músicos de Brémen participam do carnaval do Sesi Lab em 10, 11 e 12 de fevereiro. Com direito a fanfarra, pintura de rosto, brincadeiras com balão e som de DJ infantil, as crianças poderão acompanhar o cortejo do bumba peixe em homenagem a Peixe vivo, cantiga tradicional popular que serviu de inspiração a Juscelino Kubitscheck enquanto construía Brasília.

Serviço



Os Saltimbancos

Músicos de Brémen

Com a Cia Teatral MAPATI. Sábado, às 13h, no Suvaquinho da Asa

(estacionamento do Eixo Ibero-americano de Cultura). Classificação indicativa: livre.