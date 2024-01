Veja como cada signo do zodíaco curte a solteirice

Cada pessoa se comporta de uma maneira quando está solteira. Enquanto uns ficam tristes, outros curtem o momento para fazer aquilo de que gostam. Segundo a espiritualista Juliana Viveiros, da plataforma iQuilibrio, não importa em qual destes perfis você se encaixa, o que não se deve é associar o fato de estar solteiro ao fracasso. "Afinal, solteiro ou não, o importante é estar bem. Aprender a ser feliz consigo é a primeira relação que você precisa valorizar para conseguir administrar o amor por outras pessoas", analisa.

Para Juliana Viveiros, os diversos traços do comportamento humano sofrem a influência dos planetas, principalmente quando falamos sobre as relações pessoais e interpessoais. Mas ela ressalta o papel de cada indivíduo na própria caminhada.

"Não adianta ter pressa ou implorar para que o tempo molde sua vida da forma que você espera. Há muitos planos em constante movimento, e um deles é a sua evolução. Compreenda-se e reconheça sua força antes de realmente se abrir para amar", recomenda.

Agora, confira como as pessoas de cada signo se comportam na solteirice!

Os nativos de Áries, como já é sabido, são verdadeiros repelentes da monotonia e sentem prazer nas aventuras da vida. Por isso, não será nenhuma surpresa se os encontrar realizando viagens sozinhos e cativando amigos por onde passam. Os arianos ficam eufóricos com esse tipo de passeio, mesmo que seja um bate e volta.

Os nativos de Touro são os que menos sofrem quando estão sozinhos em casa, desde que estejam confortáveis e esperando o delivery chegar com suas comidas preferidas. Afinal, nada agrada mais uma pessoa de Touro do que um momento de paz, tranquilidade, conforto e com comida. Também costuma aproveitar esse momento se atualizando em aulas, cursos e séries.

Gêmeos