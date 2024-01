5 livros para ler durante o carnaval 

O que cabe dentro de uma mala? A autora Roseana Murray e a ilustradora Maria Eugênia Longo mostram que há objetos, memórias, sentimentos, cicatrizes, sonhos, transformações, amigos e amores. E que, além disso, existem diversas maneiras de se fazer uma viagem.

Com selo Altamente Recomendável da FNLIJ, "De Malas Abertas" é um convite ao leitor para que se aventure nos poemas e nas ilustrações e, com eles, enriqueça sua bagagem com poesia, sentimentos, histórias e imaginação.

"O pulo do gato: um encontro com Nise da Silveira" conta a história de uma cientista que revolucionou o tratamento dos doentes psiquiátricos (Imagem: Reprodução digital | Elo Editora)

4. O pulo do gato: um encontro com Nise da Silveira

O premiado escritor, Claudio Fragata, entrevistou a psiquiatra Nise da Silveira, logo no início de sua carreira de jornalista. Nise é uma pioneira, cientista maravilhosa, que revolucionou o tratamento dos doentes psiquiátricos, com abordagens diferentes das utilizadas na sua época, e que adorava gatos. Foi a paixão pelos felinos que fez atender ao jovem repórter.

Como isso aconteceu? O leitor descobrirá na leitura de "O pulo do gato: um encontro com Nise da Silveira". As ilustrações de Fê, realizadas a partir de uma fotografia da psiquiatra e do gato Carlinhos. O prefácio é de Katia Canton, psicanalista, professora e artista visual. Um livro para os leitores de todas as idades.