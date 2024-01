'Persona 5 Tactica' vai ganhar tradução em português

A Altus e a Sega anunciaram, nesta terça-feira (30/1), que chega em março a tradução completa de menus e textos para português do Brasil do jogo de RPG Persona 5 Tactica.



Depois de quatro meses de lançamento, Persona 5 Tactica continua recebendo conteúdo. A atualização com a tradução será gratuita e chega em algum momento de março.



Anúncio oficial da empresa sobre as novidades que chegam no mês de março (foto: Reprodução/Atlus)

Nem Persona 5, nem Persona 5 Strikers (Jogos anteriores) receberam tradução para português. O RPG se baseia praticamente em texto para explorar sua história, com a tradução acessível, mais jogadores poderão desfrutar do combate e história de Persona. Lembrando que Persona 3 Reload, remake que chega no dia 2 de fevereiro será o primeiro da franquia a receber uma tradução oficial.



Persona 5 Tactica está disponível para PlayStation 4|5, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X|S, além de estar presente no catálogo da Gamepass.