Ator global comenta sobre "trabalho em doutrina" no Vale do Amanhecer, no DF

O ator Tarso Brant divulgou nas redes sociais nesta quarta-feira (31/1) uma foto na comunidade do Vale do Amanhecer, em Planaltina. Em publicação no seu perfil oficial no Instagram, o artista que já atuou em novelas como A força do querer, da TV Globo, e da série Feliz Ano Novo... De novo, da Amazon Prime, publicou um texto sobre gratidão.

"O dia por aqui começou assim: Pensando um pouco no amanhã, agradecendo pelo presente, trabalhando na doutrina que me faz ser melhor a cada dia", escreveu o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tarso Brant (@tarsobrant)

Vale do Amanhecer

Localizada na Região Administrativa de Planaltina, o Vale do Amanhecer é uma comunidade conhecida por ser esotérica e fundir espiritualismo com civilizações históricas. No local, é possível ver referências arquitetônicas e comportamentais de religiões como o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo e a doutrina Inca.