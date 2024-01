BBB 24: Luigi comenta atitudes de Davi: "Deixou a galera com fome"

Luigi foi eliminado na noite de terça-feira (30/1) da casa do BBB 24 e, logo após o resultado, participou do programa Bate-Papo com o Eliminado, onde assistiu algumas cenas dele no reality. Em um desses momentos, o ex-brother comentou sobre Davi, que era um embate direto dele na casa.

Um das cenas vistas, foi quando Luigi acusou Davi de deixar as pessoas com fome na xepa, por fazer comida demais e não sobrar. Após a eliminação, ele voltou a falar sobre o tema. "Ele deixou a galera praticamente dois dias com fome porque ele quis passar pano para uma atitude totalmente horrenda que ele teve no dia anterior", afirmou.

A fala ocorreu enquanto Luigi comentava sobre os momentos de decepção que teve com Davi na casa, também abordando a "suposta" fala do motorista de aplicativo sobre os camarotes. Na casa, muitos acreditam que Davi falou que os participantes do camarote não mereciam ganhar o BBB.

Contudo, quando a fala foi repercutida na casa, a edição mostrou o vídeo da conversa mostrando que não era bem isso que Davi falou. O momento então foi mostrado para Luigi, que não acreditou muito nas imagens. O que Davi disse foi que deveria ganhar alguém que precisasse do prêmio.

"Eu tenho certeza que vocês têm uma outra filmagem dele falando isso, porque ele não falou isso só uma vez não. Não têm?", questionou Luigi para os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama.

Confira o momento:

Mostraram o VAR da conversa do Davi sobre os camarotes, e Luigi se recusou a acreditar que era somente aquela conversa que teve sobre os camarotes:



"Vocês não tem outro video dele falando dos camarotes aí não?" #BatePapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/0Tbr5oFg2m — Big BROTHER BRASIL Notícia 24h00 (@ws_sandes) January 31, 2024