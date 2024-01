Bon Jovi deve vir para shows no Brasil em 2024

Uma das maiores bandas de rock da década de 1980, o Bon Jovi deve se apresentar no Brasil ainda em 2024. Pelo menos é o que afirmou o jornalista José Norberto Flesch nesta terça-feira (30/1). Ele é conhecido por ser o primeiro a dar notícias de shows e vindas de artistas internacionais para o Brasil.

Segundo Flesch, o grupo liderado por Jon Bon Jovi deve fazer shows no Brasil nos meses de setembro e outubro. Ele não informou, no entanto, datas e locais das apresentações. Nenhuma informação oficial foi confirmada.

A última vez que Bon Jovi tocou no Brasil foi em 2019. Naquele ano, a banda foi uma das atrações do Rock in Rio e fez três shows solo, em Recife (PE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), como parte da turnê ‘This house is not for sale’. O grupo esteve no festival brasileiro outras duas vezes, em 2013 e 2017.

A banda cantou por aqui outras cinco vezes. Nenhuma delas foi em Belo Horizonte. O trabalho mais recente do grupo é "2020", lançado em outubro daquele ano.

Os shows no Brasil devem fazer parte da turnê mundial em comemoração aos 40 anos do Bon Jovi, que não teve datas reveladas. Recentemente, o grupo gravou um novo álbum, ainda sem previsão de lançamento.

Também para comemorar as quatro décadas de rock, o grupo vai ganhar uma série chamada ‘Thank you, goodnight: the Bon Jovi story’. A série de quatro episódios será lançada no dia 26 de abril, na plataforma Star+. A promessa é que os fãs vão poder conferir imagens inéditas, shows, gravações e a conturbada saída do guitarrista Richie Sambora, em 2013.