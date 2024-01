Rock in Rio: ingresso de R$ 20 mil com estátua de Medina viraliza

Neste ano, o Rock in Rio Club 2024 tem novidades na venda de ingressos para a edição que celebra os 40 anos de história do festival. A partir desta quarta-feira (31/1) os fãs podem garantir duas novas modalidades premium: o Club Lounge e o Club Rock in Rio 40 anos.



A modalidade Club Rock in Rio 40 anos custa R$ 20 mil, e oferece vantagens exclusivas para curtir o festival, entre eles: tour guiado no evento teste, transporte primeira classe, entrada antecipada, mas um deles chamou a atenção dos internautas no X (antigo twitter). O último item da lista se trata de um brinde exclusivo, “uma mini estátua do Roberto Medina feita pelo artista Caio Morel”.

Caio Morel é artista de Toy Art e tem um trabalho focado em acervo de modelagens divertidas. Os personagens feitos por Caio são famosos, cantores, personagens, atores e outros.



“Rock in Rio club custando 19 mil reais e dando de brinde uma mini estátua do Roberto Medina hahaha”, comentou um internauta. “Pensando em qual lugar da casa eu colocaria uma mini escultura do Roberto Medina”, comentou outra pessoa.



“A mini estátua do Roberto Medina me pegou demais”, comentou mais um. "Mini estátua do Roberto Medina KKKKKKKKKK", escreveu outro.



Categoria Club Rock in Rio 40 anos oferece vantagens exclusivas (foto: club.rockinrio)