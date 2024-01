Globo convoca Walcyr Carrasco para salvar faixa de reprises

Sem férias! Pelo menos para os textos de Walcyr Carrasco. O autor, que encerrou no dia 19, ‘Terra e Paixão’, pode voltar às telas da TV Globo com um cartaz do Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe ‘Paraíso Tropical’, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

De acordo com o Notícias da TV, a Globo solicitou ‘O Outro Lado do Paraíso’ para a ilha de edição e atrama de Clara (Bianca Bin), pode substituir ‘Paraíso’ em Abril.

Exibida em 2018, ‘O Outro Lado do Paraíso’ promoveu uma reviravolta perto do capítulo 30 e se tornou um dos maiores sucessos da faixa das 21 horas, com uma vilã sanguinária vivida pela veterana Marieta Severo, como a Sofia.

Caso seja escolhida, ‘O Outro Lado do Paraíso’ terá a difícil missão de turbinar a audiência dos fins de tarde da TV Globo, qua atualmente registra médias de 12 pontos.

Reprodução/Gshow

