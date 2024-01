A personalidade marcante de MC IG e as melodias elaboradas cativam o público. Igor ou Guilherme, questionamento que intriga os fãs nas produções do artista, é cantor e compositor de funk. Entre seus sucessos estão Noite fria, Goodnight menina, Let’s go 4 e Ninguém tá puro. Em 2023, o artista ganhou ainda mais destaque no cenário nacional e tornou-se um dos principais cantores do gênero.

Ainda criança, residente na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, IG vendia suas composições para arrecadar dinheiro e realizar o sonho de ser reconhecido pelo trabalho como cantor. A ambição se tornou realidade em 2018 com o lançamento do maior hit do artista, 3 dias virado. “Eu vendia as minhas composições para juntar um dinheiro, já era cantor na época, mas ainda não era reconhecido por aquilo. Eu sempre gostei de fazer música. Então, dentro e fora do campo, sempre procuro investir e buscar algo diferente para mim”, relata o MC.

Em 2023, ele assinou com a gravadora Warner Music Brasil e emplacou um sucesso após o outro. O lançamento do álbum Meu nome não é Igor % rendeu ao artista o prêmio das principais categorias da premiação Sobre Funk, Melhor Cantor e Melhor Álbum de Funk. “Tomou uma proporção que eu realmente não imaginava. Trabalhei bastante para isso, não foi algo que aconteceu do nada. E me deu a certeza de que eu estava certo de estar competindo comigo mesmo, porque eu não observo e não sigo o modelo geral da cena”, enfatiza o músico.

As letras de IG abordam temas que envolvem a vivência da população periférica e o cotidiano da vida do artista. Hoje, o MC é uma figura de representatividade para as comunidades paulistanas. “Eu canto sobre coisas que outras pessoas não têm coragem de dizer, mas já pensaram e talvez disseram no off. E isso às vezes só dá coragem para as pessoas colocarem o que sentem e pensam para fora. Acredito muito nisso, então eu tento transmitir isso através do meu som”, observa o cantor.

Os recentes lançamentos de IG, intitulados A última polêmica e Medley 2024, refletem os frutos colhidos pelo MC no ano passado e preparam o terreno para o ano que se inicia. A composição de A última polêmica ainda homenageia a trajetória da carreira do cantor ao fazer referência ao hit 3 dias virado.

Projeto Let's Go

Em 2020, o fenômeno dos sets musicais tomou conta do cenário do funk e do rap. A idealização do projeto surgiu durante a pandemia da covid-19, onde os produtores encaminhavam áudios com melodias, letras e composições uns aos outros. A composição do set consiste na montagem conjunta dos artistas em uma mesma produção musical.

O projeto musical Let’s go teve sua primeira edição lançada neste período. E foi idealizado por DJ GBR, MC IG e MC Ryan SP. O trio é responsável pelo processo musical criativo, além de decidir os nomes que se juntam a eles na elaboração. Atualmente, a concepção está na sua quarta edição e se mantém no Top 1 no charts do Spotify Brasil há semanas. “O projeto da Let's Go a gente fez e faz sem esperar muito retorno. As músicas solos acabam sendo o nosso foco, mas quando nos juntamos é sempre leve e descontraído. E por isso sempre soube que ia dar bons frutos, pela forma de estar todo mundo ali animado para o som. Os fãs já animam desde as prévias, então, o projeto acabou sendo algo natural e tomou uma proporção que realmente acho que ninguém esperava”, relata MC IG.

Ao Correio, IG confirma que o set terá continuação em 2024 e ressalta que trará um nome internacional para enriquecer a produção musical. “Acho que posso dar um spoiler de Let's Go. Travis Scott é um dos nomes mais cotados para o projeto crescer em 2024”.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel