A Record tem passado por algumas mudanças em sua grade de programação! A emissora que escalou a reprise de ‘Pecado Mortal’, para a faixa das 22h30 em janeiro, se viu obrigada a mudar novamente o planejado diante dos baixos números atingidos pela produção de Carlos Lombardi.

Com médias na casa dos 2 pontos, a trama que tem Betty Lago e Fernando Pavão no elenco se despede do público no dia 16 de Fevereiro.

A reprise de ‘Gênesis’, escalada às pressas para tentar levantar a audiência do horário nobre, teve sua estreia confirmada para o dia 19 de Março, às 21h45, após ‘Jezabel’.

Com uma nova reprise de trama bíblica no horário, a Record espera voltar a disputar a audiência com o SBT na faixa horária, que atualmente exibe os últimos capítulos de ‘Cúmplices de um Resgate’, com Larissa Manoela.

Reprodução/Playplus

O post Record bate o martelo e define data de estreia de ‘Gênesis’; saiba quando! foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

