Mocinha de Elas por elas, Rayssa Bratillieri defende os remakes na tevê

Embora o protagonismo da novela Elas por elas, exibida às 18h pela TV Globo, seja dividido entre as sete amigas que se encontram 25 anos depois, o título de mocinha da produção acabou ficando com a filha de uma delas. A intérprete de Ísis, filha de Adriana (Thalita Carauta), Rayssa Bratillieri, afirma que a personagem é "um presente" e elogiou o texto dos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, que adaptam a história escrita originalmente por Cassiano Gabus Mendes.

"Ísis é um presente, o texto é incrível, a gente se apaixonou na primeira leitura, e é um sentimento que se renova todo dia. É uma personagem muito jovem dentro do contexto principal das sete mulheres, mas ela traz muitas camadas. Como há um romance afetado pela rivalidade entre as mães e a busca dessa jovem determinada por saber quem é o pai, há muito pano pra manga", disse a atriz paranaense de 26 anos.

Filipe Bragança e Rayssa Bratillieri como Giovanni e Isis em Elas por elas (foto: TV Globo/Estevam Avellar)

Na trama, Ísis vive um romance com Giovanni (Filipe Bragança), que é filho do grande amor do passado de sua mãe (Jonas, vivido por Mateus Solano) com a maior rival dela (Helena, de Isabel Teixeira) — o que deu à história um tom de Romeu e Julieta. Com essa referência a William Shakespeare, Rayssa celebra a oportunidade de estar no segundo remake entre seus três trabalhos na emissora — o primeiro foi Éramos Seis (2019), em que viveu Soraya — e defende produção de adaptações de grandes sucessos.

"É como Shakespeare. Diversas histórias clássicas são constantemente contadas várias vezes no cinema e no teatro. Essas adaptações oferecem aos atores a possibilidade de também deixar sua assinatura", argumenta a jovem. "É bom poder atualizar histórias que fazem parte do afetivo das pessoas inserindo situações fortes do momento. Como é o caso da Ísis, que originalmente não tinha esse apelo social de agora", acrescentou a jovem, que se mudou para o Rio aos 17 anos com o intuito de investir na carreira de atriz e logo emplacou uma personagem de repercussão em Malhação.

Engajamento

Profissionalmente, Ísis é uma ativista da causa animal que trabalha em uma clínica veterinária e resgata animais em situação de rua. Já a atriz é engajada em sustentabilidade, estando à frente de um projeto de consciência socioambiental chamado Comecei por mim, pautado na adoção de pequenos hábitos diários para reduzir o impacto causado por seres humanos no planeta.

"É algo que já me interessava, e agora estou me aprofundando cada vez mais", revelou Rayssa, que, por causa da personagem atual, tornou-se adepta do vegetarianismo e trancou a faculdade de filosofia para focar nos assuntos relacionados à novela. A atriz também admitiu ser uma defensora do direitos das mulheres — algo que atravessa muito a personagem atual. "Não tem como ser uma mulher nos dias de hoje sem ser feminista. E este é um grande desafio com a Ísis: gosto de me aventurar em personagens distantes de mim, e essa é extremamente parecida comigo", finalizou.