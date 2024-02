Justin Timberlake se recusa a se desculpar após pronunciamento de Britney

Justin Timberlake não quer se desculpar com absolutamente ninguém. Segundo informações da NBC News, o cantor, em um show em Nova York, falou para o público que "gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas para absolutamente ninguém".

O pronunciamento do cantor vem após Britney Spears fazer um pedido público de desculpas sobre algumas das declarações feitas em sua biografia A Mulher Em Mim. Na obra, ela comenta detalhes sobre o seu relacionamento com Justin Timberlake, que ocorreu no final da década de 1990 e no início dos anos 2000, recheado de polêmicas, como as traições do músico. As revelações da artista sobre comportamentos do ex causaram diversas críticas a ele.

No Instagram, Britney compartilhou um vídeo de Justin com Jimmy Fallon e escreveu: "Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguém com quem me importo, estou profundamente arrependida. Também quero falar que amo a música de Justin Timberlake Selfish".

Após a recusa do cantor em aceitar o pedido de desculpas, Britney voltou a comentar sobre a situação, sem mencionar diretamente o nome do ex. "Alguém me disse que tem gente falando mal de mim por aí. Você quer levar para o tribunal ou quer ir para casa chorar para a sua mãe, como você fez na última vez? Eu não sinto muito!", disse, de acordo com o NBC News.

Entenda a troca de farpas entre Justin e Britney

O lançamento da autobiografia de Britney Spears, A Mulher em Mim, em 2023, reacendeu antigas controvérsias de seu romance com Justin Timberlake, que durou de 1999 a 2002. No livro, Britney descreve uma narrativa distinta da que foi popularizada pela mídia na época, revelando que se sentiu injustamente retratada após o término do relacionamento. Enquanto a imprensa naquela época pintava Justin como o "mocinho traído", Britney se via na pele da "vilã traidora".

Além de discutir a dinâmica de seu relacionamento com Timberlake, Britney expõe detalhes mais profundos e pessoais, incluindo traições por parte de Justin e um aborto que a cantora afirma ter sido pressionada a fazer devido à falta de apoio do então namorado. Essas revelações provocaram indignação entre os fãs, desencadeando uma onda de apoio à cantora.

Embora Justin tenha tentado um gesto de conciliação em 2021, pedindo desculpas a Britney via Instagram após o lançamento do documentário Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela, as novas revelações no livro de Britney podem influenciar a percepção pública sobre seu relacionamento passado e a cultura de celebridades de maneira mais ampla.

O pedido de desculpas de Justin foi visto como um passo para amenizar tensões passadas, mas as memórias detalhadas por Britney em sua autobiografia adicionam novas camadas à história do ex-casal, levantando questões sobre como narrativas de celebridades são moldadas e, eventualmente, reavaliadas.