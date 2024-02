Neil Druckmann confirma interesse em produzir The Last of Us - Parte 3

A Naughty Dog lançou na última sexta-feira (2) um documentário de 2 horas contando os bastidores de The Last of Us Part II, durante o longa o presidente e diretor da empresa, Neil Druckmann confirmou que haverá mais um capítulo de The Last of Us.



Grounded II conta como foi o Making of do jogo, mostrando em detalhes os processo de produção, desde as artes conceituais a captura de performance dos atores, que tem entrevistas com muitos membros da equipe que participaram da construção do produto final que é The Last of Us Part II, entre eles o diretor do game, Neil Druckmann, que trouxe esperança para o coração dos fãs com uma nova declaração sobre uma possível continuação.



Em um momento do documentário Druckmann diz:



“Eu estive pensando, existe um conceito aí (Para The Last of Us 3)? Durante anos, eu não fui capaz de encontrar esse conceito. Mas recentemente, isso mudou. Ainda não tenho uma história. Mas eu tenho esse conceito, que para mim, é tão empolgante quanto o 1 e tão empolgante quanto o 2”. Disse o diretor.



“É uma coisa própria,e ainda assim segue o caminho base para todos os três. Então, parece que há provavelmente mais um capítulo para essa história”. Confirmou o interesse em fazer mais um jogo sobre a saga de Ellie.



O diretor não disse se a Naughty Dog trabalha ativamente no desenvolvimento de The Last of Us Part 3, mas o comentário mostra o interesse dele em produzir uma nova sequência. Neil Druckmann tem trabalhado na série de The Last of Us do HBO Max, que vai começar as gravações da segunda temporada em breve, adaptando o segundo jogo.



O último game de The Last of Us lançado foi o remastered para PlayStation 5, no início deste ano.