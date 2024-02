Tekken 8 viraliza nas redes com nova customização de personagens

Após quase 7 anos desde a chegada do último jogo da franquia da Bandai Namco, o clássico dos jogos de luta 3D retorna, e busca atingir diferentes públicos com as liberdades do novo modo de customização.



Com a possibilidade de customizar personagens, graças aos itens desbloqueados tanto no modo Super Ghost Battle e no Arcade Quest - um modo história especial, fora da saga dos Mishima -, o jogador pode escolher o tipo de aparência do personagem com que vai jogar ou customizar alguém do elenco principal. Nas redes sociais, diversos jogadores compartilharam customizações de personagens clássicos de outras franquias, filmes e animes.



Ao todo, o elenco do novo Tekken possui 32 lutadores e em breve receberá mais, com o nova DLC do capoeirista Eddy Gordo a caminho. A ideia do sistema é simples: o jogador escolhe seu personagem favorito e o estiliza da forma que bem entender. Confira algumas personalizações:

Raven como Scorpion e Sub-Zero de Mortal Kombat;

Victor, personagem novo em Tekken, como John Wick;

Lars como Leon e Reina como Ada, ambos de Resident Evil 4;

Marshall Law como Monkey D. Luffy de One Piece;

Shaheen como Ryu e Kazuya como Ken, ambos da franquia Street Fighter.

Em Tekken 8, seguimos Jin Kazama, que entra em conflito com seu pai, Kazuya Mishima, que tomou conta da Mishima Zaibatsu após a morte de Heihachi Mishima. Logo no início temos uma luta com Kazuya que acaba com o vilão instituindo uma nova ordem mundial com o poder do Devil Gene do Clã Hachijo. Tekken 8 está disponível para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.