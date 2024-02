O paredão formado na madrugada deste domingo (4/2) colocou Beatriz, Alane, Isabelle e Juninho na berlinda. Público deve votar para escolher quem sairá da casa.

A formação do paredão começou com o Big Fone tocando na noite deste domingo. Davi Brito atendeu a ligação, conquistou a imunidade e dividiu a casa em dois grupos conforme foi solicitado.

O grupo um ficou com: MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin. Já o grupo 2 ficou com: Davi, Alane, Beatriz, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa.

A dinâmica de paredão começou com o anjo autoimune Matteus e a Deniziane também imunizada pelo anjo. O primeiro indicado ao paredão foi Beatriz, pela líder Fernanda.

A casa então se dividiu nos dois grupos definidos por Davi com o Big Fone e duas votações distintas foram feitas, uma com voto aberto e outra com voto fechado.

Como a votação foi feita:

Na primeira parte da votação aberta:

Grupo 1 só pode votar a em pessoas do Grupo 2 = emparedando Alane; e

Grupo 2 só pode votar em pessoas do Grupo 1 = emparedando Juninho.

Logo em seguida, foi a vez das votações no confessionário:

Grupo 1 só pode votar em pessoas do Grupo 1 = emparedando Marcus Vinicius; e

Grupo 2 só pode votar em pessoas do Grupo 2 = emparedando Isabelle



Após a votação, Alane, Isabelle, Juninho e Marcus Vinicius se juntaram a Beatriz, indicação da líder.

Apenas os votados pela casa tiveram direito de participar da prova bate-volta e Marcus Vinicius se salvou do paredão. A votação desta vez será para eliminar um dos quatro e o anúncio do resultado ocorrerá na terça-feira (6/2).