A semana na casa do Big Brother Brasil 24 terá várias novidades. Após o fim do modo turbo, em que vários participantes foram eliminados em um curto período de tempo, o programa voltará à rotina normal e terá muitas dinâmicas para movimentar a semana: prova do líder, prova do anjo, big fone e prova bate-volta.

Tudo começou na noite dessa quinta-feira (1º/2), com a vitória de Fernanda na prova do líder. Nesta sexta (2) ela terá que indicar quatro participantes para o "Na mira do líder". A semana contará ainda com uma prova do anjo, no sábado (3), e o Big fone vai tocar ao vivo, durante o programa de domingo (4).

Como será formado o paredão?

O Big Fone será essencial para a formação do paredão. Ele tocará momentos antes da formação e quem atender o telefone estará imune e terá que dividir a casa em dois grupos.

Depois, começará a votação. Primeiro o anjo, que é autoimune, vai imunizar uma outra pessoa. Depois, o líder indica uma pessoa. A casa então vai se dividir nos dois grupos definidos pelo Big Fone e farão duas votações distintas, uma com voto aberto e outra com o voto fechado.

Na primeira parte, será a votação aberta e funcionará assim:

Grupo 1 vota apenas em pessoas do Grupo 2 = emparedando 1 pessoa; e

Grupo 2 vota apenas em pessoas do Grupo 1 = emparedando 1 pessoa.

Logo em seguida ocorrerá uma votação no confessionário:

Grupo 1 só pode votar em pessoas do Grupo 1 = emparedando 1 pessoa; e

Grupo 2 só pode votar em pessoas do Grupo 2 = emparedando 1 pessoa.

Após essa divisão, quatro pessoas vão para o paredão ao lado do indicado pelo líder. Apenas os votados pela casa terão direito de fazer a prova bate-volta.

Um desses quatro será salvo na prova e o 7º paredão da temporada será quádruplo. A votação desta vez será para eliminar um dos quatro e o anúncio do resultado ocorrerá na terça-feira (6).