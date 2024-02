BBB 24: Juninho é eliminado com 60% de rejeição

O motoboy Juninho, de 41 anos, é o eliminado da semana no Big Brother Brasil 2024. No primeiro paredão da edição onde o voto era para eliminar, o carioca deixa a casa após receber 60,35% dos votos.

Também estavam no paredão a bailarina Alane, que teve 36,64%, a feirante Beatriz, com apenas 1,95%, e a cunhã Isabelle, 1,06%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse que o sincerão de segunda-feira (5/2) chegou a "balançar" a votação, mas não o suficiente para mudar o resultado do paredão. A dica pode ser relacionada a Alane, que por ter levado a pior na dinâmica, passou a receber mais votos.

"Teve mais gente que escolheu o outro lado desse duelo. Mesmo assim, depois de ontem, a votação balançou. Não foi o suficiente. E quem foi considerado deselegante e vai embora é você, Juninho", disse o apresentador.

Relembre a formação do paredão

A formação do paredão começou com o Big Fone tocando na noite deste domingo. Davi Brito atendeu a ligação, conquistou a imunidade e dividiu a casa em dois grupos conforme foi solicitado.

A dinâmica de paredão começou com o anjo autoimune Matteus, que também salvou Deniziane da berlinda. O primeiro indicado ao paredão foi Beatriz, pela líder Fernanda. A casa então se dividiu nos dois grupos definidos por Davi com o Big Fone e duas votações distintas foram feitas, uma com voto aberto e outra com voto fechado.

Na primeira parte da votação aberta:

Grupo 1 só pode votar a em pessoas do Grupo 2 = emparedando Alane; e

Grupo 2 só pode votar em pessoas do Grupo 1 = emparedando Juninho.

Logo em seguida, foi a vez das votações no confessionário:



Grupo 1 só pode votar em pessoas do Grupo 1 = emparedando Marcus Vinicius; e

Grupo 2 só pode votar em pessoas do Grupo 2 = emparedando Isabelle

Após a votação, Alane, Isabelle, Juninho e Marcus Vinicius se juntaram a Beatriz, indicação da líder.

Apenas os votados pela casa tiveram direito de participar da prova bate-volta e Marcus Vinicius se salvou do paredão.