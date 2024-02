Hits de carnaval de 2024 têm Ivete, Léo Santana e Pedro Sampaio

O carnaval traz, todos os anos, novos hits para animar os foliões, além de manter vivos nos bloquinhos, festas e folias os maiores sucessos de outros carnavais. Músicas e ritmos marcantes que nunca saem de época. Confira a seguir canções que todos os anos embalam o carnaval pelo Brasil afora.

Novos Hits:

Macetando - Ivete Sangalo

A canção de Ivete Sangalo em parceria com a cantora Ludmilla, que atinge Top 3 no Spotify Brasil, é, com certeza, um dos maiores hits do carnaval deste ano. Além do ritmo envolvente e letra chiclete, Macetando destaca a força, o empoderamento e a presença feminina brincando com a dualidade da aparência e da essência.

Perna Bamba - Parangolé e Léo Santana

Com um ritmo vibrante de axé e pagode baiano, a música Perna Bamba é uma dança da conquista e um jogo de sedução em ação. Parangolé e Léo Santana refletem na letra uma cultura de festa e celebração que é muito presente no carnaval, assim como a interação social e a liberdade de expressão.

Joga pra Lua - Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

Com uma colaboração de peso, a música Joga pra Lua, de Anitta e com participação de Dennis e Pedro Sampaio, promete levar todos os ouvintes para outro planeta. A produção mistura o funk com alguns elementos da eletrônica, características do cenário musical atual brasileiro. A referência à Lua pode simbolizar a curtição em um nível extraterrestre.

Poc Poc - Pedro Sampaio

Com grande destaque na plataforma TikTok, a música de Pedro Sampaio mais uma vez ganha dancinhas e coreografia do público. O hit Poc Poc foi lançado em novembro de 2023 e é uma das grandes apostas para tocar repetidas vezes durante o carnaval. A letra da canção convida a todos para uma dança envolvente, sensual e divertida.

Sem lovezinho - Felipe Amorim

Há quem diga que o carnaval é curtição sem envolvimento e desejo sem sentimento. Na letra da nova música de Felipe Amorim, essa energia é retratada de forma direta e em um ritmo intrigante. Sem lovezinho ganha lugar confirmado no período carnavalesco, refletindo essa ideia de encontro puramente sensual, no qual o amor e o afeto não têm espaço.

Cama Repetida - Leo Santana e Zé Felipe

Sucesso de Léo Santana com participação de Zé Felipe, Cama repetida é uma das confirmações para a folia. Com uma letra um tanto quanto verídica, ela explora a experiência que diversos brasileiros já vivenciaram, principalmente nas festas de carnaval. Superação é o que o protagonista procura; tentação e recaída é o que ele encontra.

Hits históricos:

Eva - Banda Eva

Não importa a idade, seja jovem ou velho, em algum momento da vida, em alguma festa de carnaval, todos ouviram a música Eva, cantada pela banda Eva. A canção famosa nos bloquinhos de carnaval é uma regravação da banda Rádio Táxi, de 1983. A letra original foi escrita em italiano, por Umberto Tozzi. Mesmo com a animação do ritmo baiano, a canção fala de uma declaração de amor eterno, em pleno fim do mundo.

A Praieira - Chico Science e Nação Zumbi

A Praieira, da banda Nação Zumbi, é uma canção que mistura elementos culturais brasileiros com uma mensagem de liberdade e reflexão. O hit também é sucesso nos bloquinhos. A canção celebra a cultura litorânea, a descontração, a simplicidade da vida à beira-mar e a celebração de uma das mais importantes revoluções populares.

Faraó: Divindade do Egito - Margareth Menezes

Imortalizada na voz de Margareth Menezes desde 1987, o hit de carnaval Faraó: Divindade do Egito é uma celebração da cultura negra. A letra original é de autoria do Olodum e inaugurou o estilo samba reggae no Brasil. A letra faz menção a vários aspectos da história do Egito Antigo. Os versos da canção ainda falam da história afro-brasileira, gestada na Bahia.

Prefixo de Verão - Bamdamel

Prefixo de Verão, hit de carnaval da Bamdamel, fala de encontro e celebração. Com um ritmo contagiante típico do axé, a canção evoca a atmosfera vibrante da estação das férias na Bahia, período em que a cidade se enche de vida com suas festas e carnavais. A letra envolvente faz homenagem à cidade de Salvador e ao Pelourinho.

País tropical - Jorge Ben Jor

Canção famosa de Jorge Ben Jor, escrita em 1969, País Tropical faz uma homenagem ao Brasil e enaltece as riquezas do país. O futebol, o carnaval, o clima tropical, as menções ao Cristo Redentor (e, indiretamente, a Deus) fazem referência a um país feliz e pulsante, ocupado por um povo acalorado e acolhedor.

Milla - Netinho

Eternizada na voz do cantor de axé Netinho da Bahia, Milla é aquele hit que não falta em nenhum bloco ou festa. Composta por Tuca Fernandes e Manno Góes, a música fala de uma paixão de carnaval que traz a figura de Milla como a musa do compositor. Milla existiu realmente, foi um amor de verão de Manno que aconteceu em Mar Grande, como a música retrata.

*Estagiárias sob supervisão de Severino Francisco