Com quase US$ 10 milhões acumulados em premiações de e-Sports, a rentabilidade brasileira em Rainbow Six: Siege, jogo de tiro tático da Ubisoft, chamou a atenção dos times profissionais do game. Com tal notoriedade, o Brasil ganhou a responsabilidade de sediar o próximo campeonato do jogo, o Six Inventational 2024, que ocorre pela primeira vez em São Paulo entre 13 e 25 de fevereiro.

Desde 2017, ano de lançamento de Rainbow Six: Siege, as equipes brasileiras já receberam mais de US$ 9,7 milhões. Com a vitória da W7M Esports no último Major de 2023, disputado em Atlanta, nos EUA, o Brasil se consolida como favorito nas futuras competições. O país superou as potências estrangeiras, Alemanha, França e o próprio Estados Unidos, que vem em segundo no ranqueamento geral.

Agora, o país vai ter que suar a camisa e mostrar serviço com a competição vindo para solo brasileiro em fevereiro.



O Correio conversou com Leandro “Montoya” Estevam, diretor de eSports da Ubisoft Latam, sobre a soberania brasileira e o que esperar do Six Inventational. Confira abaixo.

Qual o maior diferencial das equipes brasileiras para as estrangeiras? O que gera essa soberania?



Os brasileiros têm uma paixão diferente em alguns aspectos. Primeiro, vamos falar de estrutura, o Brasil é a região na qual as competições ainda acontecem em uma arena. Para as competições da liga Brasil, eles competem em uma arena presencialmente, inclusive com um pequeno público ali, de familiares, torcedores mais próximos, esse então é um diferencial que não acontece em outras regiões do mundo que o R6 está presente.

O Brasil é o único que tem essa essa parte de competições presenciais, eu acho que esse é uma chance dos jogadores se tornarem habituados com o público, com a torcida, com a presença do jogador oponente na frente dele. Isso possivelmente traz uma… eu não diria que chegaria a ser uma vantagem, mas pelo menos uma sensação mais familiar quando eles vão competir nos grandes eventos presencialmente.

O outro fator é que os os jogadores do Brasil, como recebem em reais, acabam tendo um salário que é mais confortável para eles, no sentido de que o jogador que está recebendo em dólares ou em euros aquele valor para ele, no país dele, tem uma representatividade. Os jogadores do Brasil recebem mais ou menos esse mesmo salário que os jogadores de outras regiões, mas isso convertido em reais acaba sendo um salário alto, no qual eles podem ter um conforto e jogar como profissionais realmente. Eles não precisam estar preocupados com outras atividades financeiras, é um salário mais do que suficiente para eles terem estrutura. As organizações do Brasil também provém Game Houses (casas de jogos) excelentes, na qual jogadores podem passar lá as horas, treinar juntos e presencialmente também.

Listagem dos rendimentos de cada time no competitivo do R6. (foto: Reprodução/Ubisoft)

O que trouxe o Six Inventational novamente para o Brasil?

Isso vai além da competição, porque ele sempre foi realizado em Montreal, que é o lugar onde fica o Estúdio de R6S. Era um lugar onde desenvolvedores vinham acompanhar os melhores times, os melhores jogadores do mundo e aquilo que eles haviam produzido.

É um jogo que vem recebendo sempre atualizações. Então esse ano a empresa decidiu estrategicamente mover o evento de Montreal para o Brasil para torná-lo itinerante. Então ele vai sempre estar no país onde o pessoal que deseja promover mais o Rainbow Six: Siege está. E o fato do Brasil ser o primeiro país escolhido é devido ao enorme desempenho que a gente tem nas competições internacionais e o grande desempenho do Brasil, é importante dizer que no primeiro mês de origem, no segundo Major de 2023, o Brasil colocou dois times no nacional.

Então esse grande desempenho dos times brasileiros das equipes brasileiras e a quantidade de fãs que nós temos aqui trouxe o evento para o Brasil.

O evento

O Six Inventational ocorre dos dias 13 até o dia 25 de fevereiro, as finais serão realizadas no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo com ingressos a venda para os interessados no mundo do eSports, podem acessar o link. O evento vai ter exibições com plateia nos dias 23, 24 e 25 e com ingressos ainda disponíveis para compra apartir de R$20.