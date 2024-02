Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (8/2)

Dá um cala-boca

Data estelar: Sol e Urano em quadratura, Lua Vazia até 11h

Usa todos teus recursos energéticos, objetivos e subjetivos, para posicionar tua mente além das angústias que te apertam o coração, porque ainda que haja argumentos muito astutos e inteligentes para lhes dar suporte e importância, é ainda mais importante que enxergues através das sombras da angústia e te posiciones no futuro que desejas.

Uma coisa te garanto, essa façanha não acontecerá sem que te envolvas diretamente nessa luta, porque se nada fizeres, por inércia tuas angústias serão mais fortes, não porque sirvam para alguma coisa, mas porque são antigas, e têm ao seu favor o movimento inerte do passado.

Te lança ao futuro com vontade, deseja o futuro que desejas, porque ainda que seja uma fantasia, mesmo assim com ela terás conseguido dar um cala-boca às monstruosidades da angústia.

































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A ajuda pode até ser necessária, mas trará consigo problemas ainda maiores dos que se tenta solucionar com ela. É um momento de decisões difíceis, e não há nenhuma fórmula que possa se aplicar para resolver.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto a perfeição continuar indisponível, melhor fazer tudo do jeito que der, sem grandes exigências, mas preservar um olho atento para detectar o momento em que se possa voltar a fazer as exigências pertinentes.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se as suas sensações não são condizentes com o que as pessoas dizem, prefira ficar do lado de suas sensações, porque ainda que essas não possam ser comprovadas de imediato, o tempo estará ao seu favor e esclarecerá.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas se apresentam com uma dose de ambiguidade que chama a atenção e que precisa ser administrada com todo cuidado, porque representa a perspectiva de haver perigos disfarçados sob a máscara da simpatia.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No que depender do que você puder fazer diretamente com seus recursos e esforço, há garantia de sucesso, porém, no que depender de ajuda e colaboração, o destino é incerto, porque anda acontecendo de tudo por aí.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se divertir e passar bem todos os momentos em que sua alma se envolver, porque ao mesmo tempo haverá, garantidas, situações que complicarão e ameaçarão com mau humor. No fim, tudo no mundo humano é escolha.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você é o produto do que acontece? Ou você produz acontecimentos? Não há respostas taxativas para essas perguntas, tudo parece depender do momento e do estado de ânimo. Neste momento, acontece tudo ao mesmo tempo.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As mudanças são facilitadas na mesma medida em que você as aceitar e promover, porém, também se veem dificultadas na medida em que você resistir e se agarrar ao passado conhecido em vez de se lançar ao futuro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mantenha tudo em ordem, tenha ao seu alcance todas as ferramentas e instrumentos necessários para promover as mudanças. Considere, também, que o processo de mudar não é algo fácil, haverá comoções.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cada pessoa deveria saber qual é sua parte e a desempenhar da melhor maneira possível, porém, essa teoria fica distante da prática atual. Estamos num cenário em que as pessoas andam muito desorientadas. É assim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pensar é bom, mas nem sempre é eficiente, há horas, como agora, em que os sentimentos viscerais tendem a ser muito mais orientadores e lúcidos do que todo o esforço intelectual de querer chegar a alguma conclusão.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A preservação da boa vontade e agir em nome dela, esses hão de ser os cuidados principais deste momento, que não dá para definir, porque apresenta correntes díspares de significados, mas mesmo assim dá para viver.