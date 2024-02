Juliette é homenageada com boneca gigante no Carnaval de Olinda

Juliette, aos 34 anos, foi honrada com uma homenagem especial nesta quarta-feira (7), ao ser representada como um dos famosos bonecos gigantes do Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Esses bonecos, trazidos por um padre belga há décadas, tornaram-se parte fundamental da tradição carnavalesca da cidade desde então.

Essas figuras gigantes, que podem chegar a quatro metros de altura e pesar até 20 kg, são construídas com materiais como argila, tecidos, isopor, madeira e fibra de vidro.

O boneco inspirado na artista foi vestido com um dos icônicos trajes usados por ela durante sua participação no BBB 21, no qual se consagrou campeã. (foto: Reprodução/X (@gossipbrasil))

A notícia da homenagem rapidamente repercutiu nas redes sociais, com diversos internautas expressando opiniões variadas. Enquanto alguns destacaram a importância cultural dessa tradição pernambucana, outros comentaram sobre a semelhança do boneco com a homenageada e elogiaram a fidelidade ao look que a tornou conhecida durante o reality show.