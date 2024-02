Jojo Todynho está vivendo uma nova fase da sua vida desde que passou pela cirurgia bariátrica. A funkeira está feliz da vida com os avanços do seu ‘novo corpo’ e em conversa com o jornal Extra nesta quinta-feira(08), para falar sobre as mudanças.

Apesar de não revelar seu novo peso exato, Jojo Todynho fez questão de celebrar a nova marca que atingiu nos últimos dias.

"Atingi a minha meta! Fico muito feliz com o meu progresso e estou me sentindo maravilhosa", disse ela na entrevista, radiante com suas novas medidas.

"Estou muito confiante e feliz com o meu corpo, como sempre estive. Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa pra mim é se sentir bem e saudável", explicou.

Reprodução/Instagram

O post Jojo Todynho celebra nova conquista na balança: "Atingi minha meta" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

