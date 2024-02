Internautas se revoltam com suposta escalação de Regina Duarte em remake de ‘Vale Tudo’

Regina Duarte, que durante décadas foi a "namoradinha do Brasil", desde que participou do desastroso governo de Bolsonaro, viu todo carinho do público ir para o ralo. Mas segundo o colunista Sandro Nascimento, do Natelinha, a atriz veterana está cotada para o remake de Vale Tudo, em 2025.

Segundo a matéria, o nome da atriz tem sido ventilado para interpretar a vilã Odete Roitmann, que na versão original foi defendida por Beatriz Segall. Contudo, nem todos aprovam o nome da artista no remake.

Na web, a maioria dos internautas não acredita na possível volta de Regina à Globo, muito menos para participar do remake. "Chamar a Regina Duarte pra fazer Odete Roitman no remake de Vale Tudo é debochar de toda a classe artística que foi debochada pela Regina Duarte", se revoltou um na web.

Regina Duarte, atualmente, se encontra no ar na reprise da novela História de Amor, em que interpretou a sua primeira Helena na trama de Manoel Carlos.

Chamar a Regina Duarte pra fazer Odete Roitman no remake de Vale Tudo é debochar de toda a classe artística que foi debochada pela Regina Duarte. — Miguel Paiva (@miguelpaivareal) February 7, 2024

Eu não sei o que se passa na cabeça dos diretores da Globo em chamar Regina Duarte, que precisa de ponto para falar o texto, sendo que tem Patrícia Pillar que serviria muito como Odete Roitman no remake de Vale Tudo pic.twitter.com/JgCKRHwPbv — Rick B. (@rickbitch) February 7, 2024

