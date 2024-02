Artista plástico e ilustrador de livros infantis André Ianni morre aos 59 anos

O ilustrador e designer André Ianni morreu nesta quarta-feira, 7, na capital paulista, aos 59 anos. No mercado editorial, foi ilustrador de livros infantis ao lado de autores como Tatiana Belinky e Rubem Alves.

Formado em Artes pela ECA/USP, mestrado em Multimeios na Unicamp, foi por 30 anos designer de embalagens para grandes marcas, como fundador do DBox Estúdio, e do Estúdio Povoloko, de criação e experimentação artística. Mais recentemente, participava do programa Ateliê Aberto, do Polo Cultural Chácara do Jockey.

Deixa a mulher, a artista plástica Katia Salvany, e o filho Gabriel, estudante universitário. É natural de Sorocaba, onde o velório ocorrerá nesta quinta-feira, a partir das 10h na sala Aura do Espaço Pax. O sepultamento será às 17h.