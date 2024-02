O SBT está traçando os últimos detalhes para lançar oficialmente sua programação repleta de novidades. Dentre as mudanças programadas, o canal de Silvio Santos pretende diminuir a duração da faixa intitulada Novelas da Tarde, mas planeja novos lançamentos em breve.

Isso porque, a rede da Anhanguera teria solicitado o processo de dublagem da novela Contigo Si. Produzida pela Televisa para o canal Las Estrellas entre 2021 e 2022, o enredo é protagonizado por Alejandra Robles Gil e Brandon Peniche. e antagonizada por Danilo Carrera.

A expectativa é de que a novela mexicana inédita estreie no próximo mês de março, na faixa das 15h30, inaugurando um novo horário destinado aos folhetins. Com o lançamento de novos programas, o SBT pretende diminuir a transmissão de dramalhões na faixa vespertina.

Desta forma, Contigo Si pode ser intitulada de Com Você Sim, no Brasil. A trama traz a história de Ángela (Alejandra Robles Gil), uma enfermeira e estudante de medicina que mora em uma cidade perto do mar, e é seduzida por Álvaro (Danilo Carrera), um jovem ambicioso que visita a cidade em viagem de negócios para construir um hospital, e se casam, mas ela é abandonada e trocada por outra mulher.

O post SBT define título da próxima novela mexicana inédita em novo horário foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Artista plástico e ilustrador de livros infantis André Ianni morre aos 59 anos

Artista plástico e ilustrador de livros infantis André Ianni morre aos 59 anos Diversão e Arte Britney Spears revela ficada com Ben Affleck: 'Olha eu sendo fofoqueira'

Britney Spears revela ficada com Ben Affleck: 'Olha eu sendo fofoqueira' Diversão e Arte Jonas Sulzbach responde declaração de amor de Mari Gonzalez: "Te amo"