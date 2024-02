Carnaval 2024: confira como foi 2º dia de desfiles em São Paulo e no Rio

A noite de sábado (10/2) marcou o segundo dia de desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Vai-Vai iniciou as apresentações do Grupo Especial do carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. Olha ‘Nóis’ Aí de Novo, Coroa de Rei, Capítulo 4, Versículo 3, Vai-Vai Manifesta o Povo da Rua, É Tradição e o Samba Continua foi o enredo levado para a avenida.

A segunda escola a desfilar foi a Tom Maior, que cantou um enredo com temática indígena, o Aysú: Uma História de Amor. A composição faz uma contraposição entre a sede de poder e o amor. Em seguida, entrou na pista a Mocidade Alegre, com o enredo "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País". A escola cantou as viagens do escritor Mário Andrade, que mapeou a cultura brasileira nos anos 20 do século passado.

A quarta escola a desfilar foi a Gaviões da Fiel, com o samba enredo Vou Te Levar para o Infinito, que faz referência ao espaço sideral, ao big bang e aos limites do tempo. Na Ala Infinita Natureza, a apresentadora Sabrina Sato representou a "Ciência do Infinito", trazendo uma mensagem sobre a interconexão entre a ciência e a beleza da natureza.

Depois, a Águia de Ouro desfilou com o samba enredo Águia de Ouro nas Ondas do Rádio, que contou a história do rádio no Brasil. O enredo lembra o padre brasileiro Landell de Moura, que inventou o rádio, e radialistas populares, como Eli Corrêa. Na sequência, a Império da Casa Verde entrou na avenida com o samba enredo Fafá, A Cabocla Mística em Rituais da Floresta, que homenageou a cantora Fafá de Belém e as manifestações culturais como o boi-bumbá, o Círio de Nazaré, e o carimbó.

Por fim, a última escola do Grupo Especial paulista a desfilar foi a Acadêmicos do Tucuruvi. O samba enredo da agremiação falou sobre a filosofia Ifá, celebrou a religiosidade africana e a influência no Brasil, e também fez referência à cultura negra, à resistência e à luta por igualdade.







< >

Rio de Janeiro

No segundo de dia de desfiles da Série Ouro na Sapucaí, oito escolas cariocas passaram pela avenida. A primeira a se apresentar foi a Sereno de Campo Grande, com o enredo 4 de dezembro. A agremiação fez uma espécie de procissão, narrando o dia de Santa Bárbara, a Iansã para os adeptos de religiões de matriz africana.

Em seguida, a Em Cima da Hora apresentou o enredo A nossa luta continua!, que abordou a batalha da classe operária contra a precarização do trabalho. Depois, a escola Arranco do Engenho de Dentro exaltou a psiquiatra Nise da Silveira e a luta em defesa de tratamentos humanizados para pacientes com transtornos mentais, com o enredo Nise - Reimaginação da Loucura.

Quarta escola a se apresentar, a União da Ilha trouxe o enredo: Doum e Amora: crianças para transformar o mundo!, inspirado no livro Amoras, do rapper Emicida, e em outras histórias infantis da Literatura Negra brasileira.

A quinta escola a pisar o Sambódromo foi a Unidos de Padre Miguel, com o enredo O Redentor do Sertão, sobre Padre Cícero, que completou 180 anos. Na sequência, a São Clemente celebrou a vida e a obra do compositor Zé Katimba, com o enredo Que grande destino reservaram pra você.

View this post on Instagram A post shared by Ba?rbara Maia (@barbaramaiia)

Penúltima a desfilar, a Unidos de Bangu contou a saga de São Jorge com o enredo Jorge da Capadócia. A escola apresentou a história do santo aclamado em diversos cantos do mundo. Fechando a Série Ouro, a Império Serrano trouxe enredo Ilú-ba y – A gira dos ancestrais.

*Com informações da Agência Brasil