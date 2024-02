Nasce o filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci: "Um dos maiores sonhos"

Arthur Aguiar está vivendo um momento especial na sua vida! O ator e campeão do BBB 22, da TV Globo, usou suas redes sociais para informar o nascimento do seu segundo filho, o primeiro da relação com Jheny Santucci.

Na web, o ator pontuou que estava realizando um grande sonho na sua vida e ainda exibiu o rostinho do pequeno Gabriel.

"Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida…É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração", escreveu.

"Sejam muito bem-vindos a essa nova fase da nossa vida, onde o amor e os cuidados estão sempre presentes e agora com uma companhia ainda mais especial…", disse ele.

