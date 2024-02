Bloco estreante Amor em Rosa vai à rua nesta segunda-feira (12/2)

Canções da lenda do samba Noel Rosa ganham espaço no bloco de rua Amor em Rosa, especialmente dedicado à vida e obra do sambista. Imortalizado por composições como Com que roupa eu vou?, Conversa de botequim, Filosofia e Fita amarela, o “poeta da Vila Isabel” — como também é conhecido — terá as canções entoadas por foliões apaixonados pelo carnaval nesta segunda-feira (12/2), a partir das 15h30, em frente ao Conic (Setor de Diversões Sul). O evento é aberto para todos os públicos.

“Noel Rosa é um compositor que foi lançado dentro do teatro de revista. Alguns de seus maiores sucessos foram interpretados pela primeira vez nos palcos, cantados por atrizes do porte de Aracy Cortes”, explica em nota Jones Abreu Schneider, que é diretor-artístico do Amor em Rosa. O bloco, inclusive, é estreante no carnaval candango. Entre os que se apresentam, a banda Batakush garante a animação dos foliões, que são convidados a comparecerem ao bloquinho com adereços cor-de-rosa.

Noel de Medeiros Rosa foi um sambista, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro. Nascido em 1910 no Rio de Janeiro, Noel é considerado por muitos estudiosos do samba como um dos mais importantes expoentes do gênero, com composições que se tornaram verdadeiros clássicos da música nacional. Morreu, precocemente, aos 26 anos, por causa de complicações com a tuberculose.