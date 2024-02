Paolla Oliveira detalhe experiência com fantasia de onça: "Como dei conta?"

Paolla Oliveira foi um dos grandes assuntos do carnaval 2024. A atriz impressionou com uma fantasia de onça e uma cabeça mecânica, que descia automaticamente e a transformava em uma onça com os olhos brilhantes.



Em entrevista ao jornal O Globo, nesta segunda-feira (13/2), a atriz detalhou a experiência do desfile que fez pela Grande Rio como rainha de bateria.

"Foi mais do que eu queria! Todo ano a gente vem com um monte de expectativa e é sempre lindo. E este ano parece que aconteceu uma magia diferente", celebrou.









Paolla lembra, contudo, que nem tudo foram flores: "A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais. O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. Hoje eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta?".

Mesmo com o perrengue, Paolla fez questão de pontuar que a fantasia era "superconfortável".