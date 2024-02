Preta Gil no Carnaval de Salvador: "Sou gorda, bissexual e acabei de vencer um câncer"

Preta Gil emocionou o público durante sua performance no emblemático camarote da família Gil, o Expresso 2222, marcando seu retorno triunfante ao Carnaval. Com uma sinceridade que ressoou profundamente, a artista compartilhou sua jornada de superação pessoal diante de todos.

"Vou dizer para vocês quem eu sou. Sou Preta Maria, tenho 49 anos. Sou uma mulher gorda, bissexual, tenho uma neta de 8 anos. Acabei de vencer um câncer! Estou muito feliz de estar aqui, quero saber quem são vocês", declarou ela, arrancando gritos de apoio e solidariedade do público presente, antes de entoar Vá se Benzer, numa manifestação de coragem e autenticidade.

Essa não foi a primeira vez que Preta compartilhou sua jornada de luta e vitória com seus fãs. Recentemente, ela celebrou publicamente o término do tratamento contra o câncer de intestino, marcando seu retorno triunfal à celebração do Carnaval. Os últimos dois dias foram de pura felicidade para a cantora, que aproveitou o clima festivo em um camarote em Salvador. Em uma de suas postagens nas redes sociais, ela expressou gratidão: "Primeiro dia de Carnaval concluído! Felicidade é o resumo de tudo. O amor de vocês me curou e segue me completando todos os dias".

O último ano não foi fácil para Preta Gil, que enfrentou desafios pessoais delicados. Além do diagnóstico de câncer de intestino no início de 2023, a cantora também enfrentou o fim de seu casamento com o professor de educação física Rodrigo Godoy. Apesar dos momentos difíceis, sua determinação e força interior se destacaram, inspirando não apenas seus fãs, mas a todos que acompanham sua trajetória. Com sua sinceridade e talento inquestionáveis, Preta Gil continua a ser um exemplo de resiliência e autenticidade, iluminando os palcos e os corações de milhares de pessoas.

A festa dela Recuperada de um câncer, @PretaGil voltou ao Carnaval e celebrou a saúde no palco do Expresso 2222, camarote emblemático da família Gil em Salvador, na noite do último domingo (11). Ela cantou sucessos como "Vá Se Benzer", "Sinais de Fogo", "Macetando" e "Andar… pic.twitter.com/bZE43kKu0x February 12, 2024

