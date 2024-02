NY Times: carnaval de Olinda é "muito mais que extravagantes festas do Rio"

Toda a folia de cores, desfiles e fantasias do carnaval de 2024 de Olinda, em Pernambuco, foram destacados pelo jornal norte-americano The New York Times, em publicação feita nessa terça-feira (13/2), no Instagram do famigerado jornal americano. O post comenta os significados históricos e religiosos dos elementos carnavalescos da festa na cidade.

De acordo com o New York Times, o carnaval de Olinda mostra que as festividades carnavalescas no Brasil" são muito mais do que apenas as extravagantes festas do Rio de Janeiro", com os desfiles de escolas de samba na Sapucaí.

Os bonecos de Olinda foram citados em especial. Entre eles, uma representação do ator John Travolta, em seu papel icônico no filme Saturday Night Fever, com 3,6m. O boneco mais antigo de Olinda, o Homem da Meia-Noite, também foi citado como objeto sagrado pelos adeptos das religiões afro-brasileiras, com instruções específicas para seu manuseio.