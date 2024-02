Record corre risco de ter perdido acervo completo com novelas antigas

A Record, que reúne um grande acervo com novelas produzidas ao longo dos seus 70 anos de existência, possui um problema em torno dos seus arquivos antigos, com a possibilidade de ter perdido algumas obras.

Segundo informações do site Heloísa Tolipan, a emissora de Edir Macedo teria perdido os registros visuais de algumas produções antigas, como: a primeira versão de As Pupilas do Senhor Reitor (1970), escrita por Lauro César Muniz, e O Espantalho (1977), de Ivani Ribeiro (1922-1995).

A possível explicação para o risco da Record ter perdido arquivo com as novelas antigas é certa: a emissora passou por alguns incêndios, tendo sido o último por volta de 1966, onde um grande material de acervo foi perdido, além do custo dos tapes serem muito caros, e outras obras da década de 70 não foram recuperadas.

Para que não sabe, a Record iniciou a produção de suas novelas em 1964, e permaneceu até 1977, retomando exatas duas décadas depois, estendendo-se até 2001. A retomada da dramaturgia que permanece em atividade até os dias de hoje ocorreu em 2004.

