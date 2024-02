Thales Lessa é preso em flagrante por importunação sexual contra massagista

O cantor e compositor Thales Lessa, de 42 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (12/2), por importunação sexual contra uma massagista de um hotel em Araxá, no Alto Paranaíba. Ele teria ficado nu na frente da mulher, que é funcionária do hotel.

Em nota, a Polícia Civil informou que Thales "foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime de importunação sexual. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça". A PCMG esclareceu, ainda, que a investigação, para completa elucidação do caso, continuará na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Araxá.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM) de Araxá, os militares foram acionados pela gerência do hotel da cidade depois que a suposta vítima relatou que o cantor praticou importunação sexual contra ela. Após o suposto crime, o cantor saiu do hotel, onde estava hospedado.

Ainda conforme a PM, ele foi abordado na MG-452, próximo de Nova Ponte (a 115 km de Araxá). Em seguida, foi levado para a Delegacia de Araxá.

Aos militares, ele disse que já era cliente do serviço de massagem do hotel e nada fora do habitual teria acontecido durante a sessão. Ele declarou ainda que tem o hábito de ficar nu durante a sessão.

A punição prevista para quem comete o crime de importunação sexual vai de um a cinco anos de reclusão, se o ato não constitui crimes mais graves.