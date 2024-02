Sony diz que PlayStation 5 entrou em seu ciclo final

A Sony afirmou em entrevista que o PlayStation 5 está encerrando seu ciclo de vida útil, o que indica o interesse da empresa em uma nova leva de consoles. O videogame chegou ao mercado durante a pandemia e ainda não completou quatro anos de existência, seu lançamento foi em 17 de novembro de 2020.



A informação vem do site Bloomberg, que fez uma entrevista com a vice-presidente sênior da Sony, Naomi Matsuoka, que falou sobre equilibrar a rentabilidade e as vendas, indicando numa reunião entre acionistas que o console teria atingindo metade do seu ciclo e entraria agora em sua fase final: "Por essa razão, esperamos que o ritmo anual de vendas do console comece a cair a partir do próximo ano fiscal", declarou a vice-presidente.



A fala vem embasada nas vendas do console no último ano fiscal da empresa que não performaram tão bem quanto o esperado, até o momento o PlayStation 5 vendeu quase 55 milhões de unidades, enquanto seu antecessor, o PlayStation 4 vendeu 117 milhões de unidades.



O PlayStation 5 sofreu muito em seu lançamento conturbado durante a pandemia, por alta demanda de procura e problemas no chip principal do console. Ao longo de 2023 e início de 2024 a Sony fez diversas promoções e descontos acreditando que conseguiram emplacar mais vendas desta forma, mas os números acabaram não atingindo o esperado pela empresa.



Vale lembrar que o PlayStation 4 chegou em 2013 e contou com uma vida útil até 2022, quando ainda títulos de peso exclusivos da empresa chegavam até a plataforma, como God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West. Desde 2023, a Sony tem usado oficialmente o PlayStation 5 como casa dos seus exclusivos, como Marvel’s Spider-Man 2 e The Last of Us Part 1.



O senso comum é de que o console é muito recente, o que não deixa de ser verdade, principalmente quando ainda existem diversos jogos anunciados para a plataforma que ainda não receberam data desde Marvel’s Wolverine da Insomaniac Games a Grand Theft Auto 6 da Rockstar, o que talvez indique que há ainda muitos acontecimentos reservados para essa geração de consoles.