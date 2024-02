Sony diz que nenhuma de suas maiores franquias vai receber jogos em 2024

Segundo o site especializado em jogos virtuais Gaming Bolt, o diretor da Sony, Hiroki Totoki, confirmou que não veremos nenhum título das maiores franquias da Sony em 2024. Isso engloba títulos como God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon e The Last of Us.

O aviso do diretor vem logo depois da Sony revelar seu relatório fiscal referente a 2023, mostrando a quantidade de consoles vendidos no ano, que chegou a quase 55 milhões de unidades totais do PlayStation 5. Além de anunciar que o jogo mais vendido no ano foi Marvel 's Spider-Man 2, que atingiu 10 milhões de cópias compradas.

Sabendo disso, o diretor já se diz ciente da possível diminuição de venda dos consoles, confira a declaração:



"Embora os custos relacionados à aquisição deva diminuir no próximo ano fiscal, esperamos que o lucro com first-party diminua ligeiramente em relação a este ano fiscal devido ao impacto da redução nas vendas.



Devido a isso, espera-se que o lucro operacional para o próximo ano fiscal aumente ligeiramente em relação a este ano fiscal. No entanto, enquanto este é nosso cenário básico, estamos revisando medidas para uma melhoria adicional na rentabilidade antecipadamente à divulgação dos resultados da previsão anual em maio.



Em relação ao hardware do PlayStation 5, que entrará em seu quinto ano desde o lançamento, parcialmente devido à sua entrada na segunda metade do ciclo de console, pretendemos otimizar as vendas com uma maior ênfase no equilíbrio com os lucros, então prevemos um declínio gradual nas vendas de unidades a partir do próximo ano fiscal”.



Apesar disso, o console ainda vai receber dois jogos exclusivos neste ano: o remake do RPG mais famoso da Square Enix, Final Fantasy VII: Rebirth, que chega ao final de fevereiro; e Rise of the Ronin, um jogo sobre samurais da Team Ninja, em 22 de março.