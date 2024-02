Tamara Klink estreia "Mar Brasil", série sobre o aquecimento global

Apresentada pela navegadora Tamara Klink, a série Mar Brasil estreia neste domingo (18/2) na TV Cultura com a proposta de mostrar como o aquecimento global afeta a biodiversidade da costa marinha brasileira, assim como as comunidades que dela dependem. O primeiro episódio, que vai ao ar no domingo (18/2), conta com a participação especial de Amyr Klink, pai de Tamara.



Em 2021, a navegadora tornou-se a mais jovem brasileira a fazer a travessia no Oceano Atlântico em solitário, com apenas 24 anos. Em fevereiro de 2022, a Globoplay lançou uma minissérie que mostra a preparação da jovem para a travessia. A Barra do Ararapira, em São Paulo, que já sucumbiu à elevação do nível do mar, e Tamandaré (PE), onde jangadeiros e biólogos monitoram os recifes de corais que estão branqueando, são alguns dos lugares que a edição deste domingo (18/2) vai explorar.



Mar Brasil também vai estar disponível no Globoplay e terá cinco episódios que passam por temas como pesca sustentável, reservas e demais espaços de proteção ambiental, poluição e o desafio do turismo predatório.