BBB 24: perfil de Fernanda demite funcionária após vídeo cortado sobre Davi

Um vídeo envolvendo Davi e Fernanda, do BBB 24, viralizou nas redes sociais, na última quarta-feira (14/2), e envolvia o motivo da sister não se aproximar do brother: um "tapa na bunda" nas primeiras semanas de confinamento. Contudo, os perfis dos participantes se pronunciaram nas redes sociais afirmando que era apenas um corte de edição.

No vídeo que viralizou, Fernanda e Rodriguinho conversam no Quarto Gnomos sobre os motivos da sister não se aproximar de Davi.

"Eu não me misturo muito, sabe porquê? Porque na primeira semana que ele chegou, no primeiro ou segundo dia, sei lá, eu fui dar bom dia e ele me deu um tapa na bunda", disse a sister.

Entretanto, quando a íntegra do vídeo foi divulgada, dá para ver que a conversa de Fernanda com Rodriguinho durou mais tempo e ela afirma que o tapa teria ocorrido sem querer. O momento em questão não foi encontrado por internautas.

"Eu não me misturo muito, sabe porquê? Porque na primeira semana que ele chegou, no primeiro ou segundo dia, sei lá, eu fui dar bom dia e ele me deu um tapa na bunda e aí ele disse que foi sem querer. Depois disso, nunca mais cheguei perto dele", disse a sister na íntegra da conversa.

Confira a conversa:

Corte gerou pronunciamentos em perfis oficiais

Com a repercussão do vídeo cortado, o perfil de Davi se pronunciou nas redes sociais, em que diz que o vídeo circulou por meio de uma conta no X (antigo Twitter), que fazia parte da equipe de Fernanda.

Eles também confirmam que houve um corte da fala. "Reforçamos nossa posição acerca da postura integra em que Davi vêm demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem. Sigamos no jogo, com respeito pela vida e trajetória de todos!", afirmou a nota do perfil.

Fala, galera! Mais cedo na casa, surgiu um assunto de extrema seriedade envolvendo o nome do Davi.

A equipe de Fernanda também se pronunciou sobre o assunto e afirmou que a integrante da equipe envolvida no corte do vídeo teria sido desligada.

"Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de dentro da equipe e desligamos a pessoa", disse o perfil.

Eles também destacaram detalhes da íntegra do vídeo que faltaram no corte feito, sobre Fernanda ter se sentido desconfortável, mas que entendeu como um incidente sem intenção, e terminam com um pedido de desculpas à família e à equipe de Davi.

"Vamos ser cuidadosos com nossas palavras em relação a TODOS os participantes, independentemente de torcida. O respeito mútuo é fundamental! Seguimos jogando limpo e com a verdade", finalizou a nota.

Pessoal, gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre o vídeo que circula na timeline há algumas horas:



