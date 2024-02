Conceição Evaristo é eleita para cadeira da Academia Mineira de Letras

A linguista, escritora e professora acadêmica Conceição Evaristo foi eleita integrante da Academia Mineira de Letras nesta quinta-feira (15/2).

Concorriam à honraria Conceição e outros cinco candidatos. A escritora recebeu mais de 88% dos votos. Exatos 30 de 34 votantes a escolheram para ocupar a cadeira de número 40, pertencente à professora, romancista, poeta e crítica Maria José de Queiróz, que faleceu em novembro do ano passado.

Ativista pela valorização da cultura negra no Brasil, Conceição Evaristo estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos negros.

Em 2003, a escritora publicou Ponciá Vicêncio, livro que narra a vida da protagonista homônima, uma mulher negra, de sua infância até a idade adulta. Na obra, são narrados problemas do cotidiano das mulheres afrodescendentes do ponto de vista feminino e negro. Em 2006, Conceição publica seu segundo livro, Becos da memória, que trata do drama de uma favela em processo de remoção, com protagonismo à figura feminina, símbolo de resistência à pobreza e à discriminação.

Na poesia, a série Cadernos negros alcança maior visibilidade a partir de 2008, com a publicação do volume Poemas de recordação e outros movimentos, em que denuncia a condição social dos afrodescendentes no país com lirismo e ternura.

"Escrevo sabendo que estou perseguindo uma sombra, um vestígio talvez. E como a memória é também vítima do esquecimento, invento, invento. Inventei, confundi Ponciá Vicêncio nos becos de minha memória. E dos becos de minha memória imaginei, criei", afirmou a autora em um depoimento no I Colóquio de Escritoras Mineiras, realizado em Belo Horizonte em 2009.

Conceição possui obras de poesia, ficção e ensaio. Seus contos são estudados em universidades brasileiras e também estrangeiras. Em 2015, recebeu o prêmio Jabuti de Literatura na categoria Contos e Crônicas, com o livro Olhos d'água.