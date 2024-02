Filme Estômago, com João Miguel, ganha sequência após 17 anos João Miguel volta a interpretar o chefe de cozinha Raimundo Nonato em 'Estômago 2: O Poderoso Chefe', com estreia marcada para este ano









Filme Estômago, com João MIguel - (crédito: Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail filme conta com a participação de Nicola Siri como Dom Caroglio, mafioso italiano que disputa o controle da penitenciária." style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; border-radius: 11px;"> filme conta com a participação de Nicola Siri como Dom Caroglio, mafioso italiano que disputa o controle da penitenciária." frameborder="0" allowfullscreen> O longa-metragem Estômago, que ganhou 39 prêmios, sendo 16 deles internacionais, ganha continuação mais de 16 anos depois. O diretor Marcos Jorge dá sequência ao personagem Raimundo Nonato, cozinheiro interpretado por João Miguel que ascende socialmente graças a dotes especiais. A produção é uma colaboração Brasil-Itália, gravada nos dois países e com diálogos nos dois idiomas. O

O teaser divulgado pela Paris Filmes mostra Nonato como chefe dos chefs, comandando a cozinha da penitenciária com as técnicas mais requintadas da culinária italiana e preparando refeições para as principais personalidades do presídio. O talento de Nonato o ajudou a subir na hierarquia da cadeia, porém a chegada do mafioso italiano coloca Nonato no epicentro de uma disputa de poder, dentro da cadeia.



O primeiro filme da sequência, gravado em 2007, está disponível na Netflix. O longa se junta à títulos como O auto da compadecida, que também vai ganhar sequência mais de 10 anos depois de seu primeiro lançamento. Estômago 2: O Poderoso Chefe tem estreia marcada para os cinemas em 2024.