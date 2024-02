BBB 24: Rodriguinho zomba sobre semelhança entre Alane e Bruna Marquezine

Em conversa no Big Brother Brasil 24, os comentários afiados de Rodriguinho sobre seus companheiros de confinamento parecem não ter trégua. Dessa vez, o alvo foi a participante paraense Alane, que foi alvo de zombarias do cantor por sua suposta semelhança com a atriz Bruna Marquezine. Em uma conversa com outros participantes, Rodriguinho expressou sua incredulidade quanto à comparação, revelando que sequer conseguia ver a semelhança entre Alane e a famosa atriz.

O episódio ocorreu no quarto Gnomo, onde Rodriguinho compartilhou com Fernanda e Pitel sua surpresa diante dos comentários de Alane sobre sua aparência. De forma irônica, o cantor comentou sobre uma suposta mudança de cabelo da participante para evitar ser comparada com Marquezine. A ironia do trio foi evidente, com Pitel ressaltando o quão "chato" seria parecer com a renomada atriz.

Mesmo reconhecendo a beleza de Alane, Rodriguinho manteve sua posição de que a comparação com Bruna Marquezine é infundada. O cantor expressou sua perplexidade diante da situação, questionando se estaria sendo excessivamente crítico ou se a participante estaria brincando. Enquanto isso, no vídeo de apresentação do reality, Alane já havia abordado sua relação com a comparação, revelando ter sentido receio inicialmente, mas posteriormente resignificando-a como um elogio.

A controvérsia em torno da comparação entre Alane e Bruna Marquezine adiciona mais um elemento às tensões dentro da casa do BBB 24, evidenciando como questões de aparência e identidade continuam a ser temas de discussão acalorada no programa. Enquanto alguns participantes podem ver isso como uma forma de elogio, para outros pode se tornar motivo de desconforto e discordância, como demonstrado pelas reações de Rodriguinho e seus companheiros de confinamento.