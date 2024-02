‘Macetando’ e ‘Perna Bamba’ são as canções mais escutadas e pesquisadas por foliões no Carnaval

Durante o Carnaval 2024, a parceria entre Ivete Sangalo e Ludmilla em "Macetando" dominou as paradas de sucesso do Spotify no Brasil, alcançando a primeira posição no ranking de músicas mais escutadas e buscadas. Em seguida, "Perna Bamba" de Léo Santana e Parangolé conquistou o segundo lugar, enquanto "POCPOC" de Pedro Sampaio fechou o pódio.

Por outro lado, "Let’s Go 4" por Dj GBR e uma lista de artistas do cenário do funk, foi a terceira música mais buscada. Os dados revelam a diversidade musical presente no país durante o feriado carnavalesco, com diferentes estilos musicais conquistando audiências em regiões específicas.

A popularidade de "Macetando" se estendeu por várias partes do Brasil, consolidando-se como a faixa preferida em diversos estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo. Enquanto isso, "Perna Bamba" se destacou em estados como Paraná, Bahia e Goiás, mostrando a receptividade regional de diferentes estilos musicais.

Em meio a essa diversidade, o Rio Grande do Sul prestigiou o funk "Baby Eu Tava na Rua da Água" de MC Menor RV TR e Tropa da W&S como a música mais escutada, enquanto o Pará foi conquistado por "Tengo" de Juliette. Essa variedade de preferências musicais reflete a riqueza cultural do Brasil e a capacidade da música em unir e entreter pessoas de diferentes regiões e gostos.

