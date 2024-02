BBB 24: Raquele vence prova e é a nova líder

Raquele é a nova líder do Big Brother Brasil. Após vencer prova na noite desta quinta-feira (15/2), Raquele garantiu todas mordomias do líder e terá que colocar três pessoas "na mira" — no domingo (18/2), um deles será o indicado ao paredão.

Davi foi vetado por Lucas Henrique e não participou da prova. A disputa da noite desta quinta-feira ocorreu em dupla: Rodriguinho e Fernanda, Isabelle e Giovanna, Michel e Raquele, Alane e Beatriz, Pitel e Leidy Elin, Deniziane e Matteus, Lucas Henrique e Mc Bin Laden, e Wanessa e Yasmin.

Michel e Raquele venceram a prova de habilidade da Amstel. Em etapa de sorte, Raquele tornou-se a nova líder.

Dinâmica da semana

O apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana para os telespectadores. Na sexta-feira (16), começam as dinâmicas Poder Curinga e Perde e Ganha. Quem comprar o "Poder Iluminado" terá imunidade na formação do Paredão. Na noite de sexta, o líder terá que colocar três pessoas "na mira".

No sábado (17), será disputada a Prova do Anjo que dará imunidade ao vencedor. O anjo também poderá indicar uma pessoa ao paredão. No domingo (18), a formação do paredão terá os dois mais votados pela casa e o indicado pelo anjo disputando a Prova Bate e Volta — apenas um se salva da berlinda.

A eliminação no paredão triplo ocorrerá na terça-feira (20/2).