Xbox: veja as principais novidades anunciadas em podcast

A Microsoft realizou um evento em formato de podcast, na quinta-feira (15/2), para falar dos planos futuros da marca. O CEO da Microsoft, Phil Spencer, e os líderes da Xbox, a presidente da marca, Sarah Bond, e o chefe do Xbox Studios, Matt Booty, falaram sobre as novidades da marca, desde jogos a um novo hardware que pode chegar ainda em 2024.



Confira abaixo as novidades anunciadas no evento.

Activision chega ao Gamepass



O maior RPG da Blizzard será o debutante da empresa no serviço da Xbox. (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Com a compra da Activision Blizzard e King finalizada, o podcast trouxe boas novas sobre os jogos da empresa que vão entrar no serviço de nuvem da Xbox, sendo o primeiro jogo Diablo IV, que chega ao Gamepass em 28 de março.



É esperado o anúncio de mais jogos da produtora adentrando o serviço em breve, incluindo a franquia Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk e entre outras sob a tutela da Activision Blizzard e King. Diablo VI já está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Quatro jogos exclusivos chegando ao PlayStation e ao Switch



Os quatro jogos especulados para serem multiplataforma, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded e Pentinement. (foto: Reprodução/Xbox)

Fortes rumores ao longo das últimas semanas falavam que alguns jogos exclusivos da Microsoft seriam anunciados em breve para outras plataformas. Pois bem, durante o podcast Phil Spencer falou sobre esse interesse de levar alguns jogos aos consoles vizinhos, mas que alguns títulos se manterão exclusivos do Xbox, como Starfield e o vindouro Indiana Jones and The Golden Circle, ambos da Bethesda.

Spencer também anunciou que quatro jogos exclusivos lançados há pelo menos dois anos chegarão ao PlayStation e ao Switch em breve. O CEO deu apenas dicas de quais seriam os títulos, dizendo que não queria tirar a surpresa dos anúncios vindos dos próprios estúdios. Dois deles seriam ”jogos direcionados à comunidade” e outros dois seriam jogos que nunca tinham sido imaginados como jogos exclusivos. O CEO disse que tais jogos merecem ser descobertos por mais pessoas e que dessa forma talvez traga mais público para o Xbox.

As especulações começaram forte na internet sobre quais seriam esses quatro jogos, o site The Verge, seguindo os rumores, apontou que os jogos on-line focados na comunidade seriam Sea of Thieves e Grounded. Os outros dois seriam Hi-Fi Rush e Pentinement.



No próximo Natal tem Xbox

A empresa já possui dois consoles na atual geração, o Series X e o Series S. (foto: Reprodução/Xbox)

Com o sucesso do Gamepass, surgiram rumores de que a Microsoft deixaria a indústria de consoles, mas segundo Sarah Bond, é justamente o oposto: a empresa tem uma surpresa em hardware para anunciar até o Natal, a qual está investindo pesado no meio dos videogames de mesa. Além disso, Bond confirmou que a empresa já trabalha no Xbox da próxima geração, e que segundo ela “será o maior salto técnico já visto de hardware em uma geração”.



A notícia vem logo depois da Sony declarar que o PlayStation chega ao seu ciclo final de vida, com a fala da chefe da Xbox, ambas as empresas parecem demonstrar interesse em seguir para próxima geração o quanto antes.



Jogos de 2024



Os únicos jogos anunciados da Xbox para saírem em 2024 são Hellblade 2 e Indiana Jones and The Golden Circle (foto: Reprodução/Xbox)

Por fim, Matt Booty confirmou que mais 10 jogos da Microsoft chegam em 2024, ainda não se tem confirmação de todos os títulos, mas Hellblade 2 e Indiana Jones and The Golden Circle já são dois dos jogos confirmados para o ano. O restante deve ser anunciado em breve no Xbox Showcase em junho.