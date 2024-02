Ex-namorada de estudante da UnB posta homenagem nas redes sociais

O jovem estudante Lucas Resende Mote, 20 anos, estava desaparecido desde sábado e foi encontrado com diversas marcas no tórax na casa de um amigo, em Sobradinho - (crédito: Reprodução/Redes Sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A ex-namorada de Lucas Resende Monte, 20 anos, usou as redes sociais para prestar uma última homenagem ao jovem nesta quinta-feira (15/2). Na publicação, a jovem descreveu o estudante da Universidade de Brasília (UnB) como alegre, engraçado e amoroso, além de afirmar que o rapaz nunca foi agressivo ou problemático. O corpo do jovem foi encontrado na casa de uma amigo após desaparecer no dia 10 de fevereiro.



No post com fotos dos dois juntos, a jovem definiu Lucas como o primeiro amor. “Aprendi muito com ele enquanto estávamos juntos, aprendi a ser madura, forte e levar a vida de forma mais leve. Aprendi o que é ser amada e o que é amar alguém”, disse a ex-namorada.

A moça relatou ainda como foi a última vez que se encontrou com Lucas, no dia 5 de fevereiro, cinco dias antes do jovem desaparecer. “Nunca achei que seria o último. Mas minha alma fica tranquila em saber que minha última memória com ele sempre será uma em que ele mostrava sua essência por inteiro. Ele estava radiante, sorridente. Infelizmente esse sorriso foi tirado dele de forma brutal”, escreveu.

No texto, a ex afirmou que está com o coração apertado e partido em milhões de pedaços. “A cada momento que passa parece que esse sentimento de tristeza se torna angústia. Angústia pelas respostas sobre o que aconteceu com ele demorarem tanto a vir à tona. Angústia por essa injustiça ter acontecido com um menino tão bom e tão querido”, destacou.

Segundo a ex-namorada, Lucas nunca foi agressivo ou problemático e sempre viu o melhor em todas as pessoas. “Não entra na minha cabeça que ele teve um final tão trágico. Um garoto que tinha muitos sonhos e muitas conquistas pela frente. Me sinto honrada de ter tido a chance de amar uma alma tão boa quanto a dele. Lucas era a definição de luz. Esse é o Lucas que eu quero lembrar, o Lucas alegre, engraçado, amoroso, atencioso e apaixonante”, comentou.

Por fim, a jovem disse que nunca irá esquecer o estudante. “Você vai estar comigo durante toda a minha jornada nessa terra e vou fazer questão de honrar teu nome. Eu te amo”, concluiu.

O estudante desapareceu no dia 10 de fevereiro, após ir à casa de um amigo, em Sobradinho. O corpo do jovem foi localizado três dias depois a cerca de 20 metros da residência, em uma área de mata. Na publicação, diversas pessoas comentaram com mensagens de apoio à jovem e pedidos de justiça pela morte de Lucas.

Nesta quinta-feira (15/2), amigos e familiares estiveram no velório de Lucas, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, para se despedir do rapaz. O corpo do estudante será transportado de avião para o Rio de Janeiro neste sábado (17/2), onde será sepultado no domingo (18/2).