Jojo Todynho faz campanha em Nova York e ganha cachê milionário

A influenciadora Jojo Todynho que está vivendo uma das suas melhores fases na internet, agora, está conquistando o auge da sua carreira. Após brilhar como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Carnaval 2024, a cantora fechou uma campanha publicitária milionária em Nova York.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Jojo Todynho fechou contrato com uma marca de produtos de limpeza por pouco mais de um ano. O cachê negociado está em cerca de 1,5 milhões de reais.

Ainda de acordo com o colunista, a artista viajou recentemente para Nova York, nos Estados Unidos, para o lançamento da marca Veja Limpeza. Eles decidiram lançar uma linha de produtos com a imagem da cantora estampada no rótulo, na cidade norte-americana. Contudo, Jojo estaria super feliz com a parceria.

O objetivo é alavancar a visibilidade e a aceitação da marca no mercado. A previsão é que os produtos saiam com o rosto de Jojo. E com o engajamento dela, conseguir atrair clientes para a nova marca.