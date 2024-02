Documentário sobre Pedro Almodóvar chega com exclusividade ao CurtaOn

A genialidade e consistência do cineasta Pedro Almodóvar rendeu um importante papel na indústria cinematográfica. O longa documental Pedro Almodóvar, o rebelde de La Mancha, dirigido por Catherine Ulmer Lopez, teve o roteiro construído a partir de entrevistas concedidas pelo cineasta ao longo da carreira. O documentário está disponível no CurtaOn, plataforma do canal Curta, e pode ser acessado também pela Claro TV.

O filme traz cenas de obras do diretor que dialogam com acontecimentos narrados e imagens caseiras de arquivo pessoal que revelam a intimidade do cineasta com a família. O filme explora também o lado mais socialmente consciente de Almodóvar e mostra como seus filmes exploram pautas como a liberdade sexual – muito defendida por ele. Pedro Almodóvar, o rebelde de La Mancha contém depoimentos exclusivos dos habitantes de Calzada de Calatrava e de profissionais do cinema que acompanharam de perto a trajetória do cineasta.

A singularidade e o olhar excepcional de Pedro Almodóvar e seu fascínio pelas cores e tons, sempre escolhidos com olhar minucioso são alguns dos pontos abordados. Pedro Almodóvar, o rebelde de La Mancha é uma produção da 13 Prods. Para assistir ao filme no CurtaOn, basta acessar a plataforma no Prime Video Channels, na Claro TV+ ou no site oficial (CurtaOncombr).