MC Bin Laden arrematou, nesta sexta-feira (16/2), o Poder Coringa, que está de volta no BBB 24, com novidades que podem movimentar a casa mais vigiada do Brasil. Ao vencer o poder, o MC está imune na formação do próximo paredão.

Diferentemente do BBB 23, quando estreou, a dinâmica agora está atrelada a um jogo de sorte, com o Perde ou Ganha, que ocorreu na manhã desta sexta.

Cada participante foi ao confessionário e participou do jogo, em que uma bola era jogada em um circuito com pinos, que direcionavam o objeto a números negativos ou positivos, para o acréscimo ou retirada de estalecas.

Foi apenas após jogar e ver o novo saldo de estalecas, que os participantes decidiram se queriam ou não participar da dinâmica do Poder Coringa, que concedia o "Poder Iluminado", que só o público sabe que equivale a uma imunidade. Quem desse o maior lance de estalecas levava o Poder.

O MC ganhou 500 estalecas no "Perde ou Ganha" e decidiu apostar todas as suas 3.030 pelo Poder. Vale lembrar que, sem ter mais o que gastar, o artista não poderá contribuir para o mercado da semana na Xepa.

MC Bin Laden dá o maior lance e leva o Poder Curinga da semana ????? #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/OhiObqOQX5 — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

Como funciona o Poder Coringa

Para quem não lembra, o Poder Coringa muda a cada semana. Na dinâmica para a formação do nono paredão da edição, o poder vai conceder uma imunidade ao portador, fato que eles ainda não sabem.

Garante o poder aquele que der o maior lance de estalecas, sabendo apenas um codinome do que é o poder. Nesta semana, por exemplo, o nome revelado aos participantes será Poder Iluminado. Cabe a casa tentar decifrar o que significa.

Após todos que decidiram apostar no Poder participarem da dinâmica, também no confessionário, os brothers e sisters recebem juntos a informação de quem ganhou. Já o significado do poder é revelado apenas durante a formação do paredão.