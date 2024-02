Sessão da Tarde: 'Peter Pan’ é exibido nesta sexta-feira (16/2)

Peter Pan - viagem à Terra do Nunca é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta sexta-feira (16/2), às 15h25. A aventura fantasiosa foi lançada em 2015 e é estrelada por Levi Miller (II), Garrett Hedlund e Hugh Jackman. A produção está disponível no streaming da HBO Max. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Peter Pan - viagem à Terra do Nunca

O longa segue Peter um garoto de 12 anos que vive em um orfanato em Londres, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele e várias crianças são sequestradas por piratas em um navio voador, que logo é perseguido por caças do exército britânico. O navio escapa e logo ruma para a Terra do Nunca, um lugar mágico e distante onde o capitão Barba Negra escraviza crianças e adultos para que encontrem pixum, uma pedra preciosa que concentra pó de fada. Em pleno garimpo, Peter conhece James Hook, que tem planos para fugir do local.

O elenco de Peter Pan - viagem à Terra do Nunca é formado por Levi Miller (II), Garrett Hedlund, Hugh Jackman, Rooney Mara e Adeel Akhtar. A produção conta com a direção de Joe Wright e é roteirizada por Jason Fuchs. O longa está disponível no streaming da HBO Max.